Пиратские ру-сайты с мангой попали под «атаку» издателей и государства

Пиратские ру-сайты с мангой попали под «атаку» издателей и государстваК чему все придет – покажет время
Пиратскому сайту манги ReManga грозит судебное разбирательство после того, как он не отреагировал на жалобы My Comics, новой платформы для манги, поддерживаемой Южной Кореей. При этом ReManga также может находиться «под прицелом» властей России из-за запрещенных тем, которые поднимаются в некоторых комиксах.
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Сайт ReManga, имеющий около 18 млн посещений в месяц, является популярным местом для читателей манги, однако нарушения авторских прав на нем побудили My Comics принять меры.
В 2018 году в России был заключен меморандум о сотрудничестве с крупнейшими технологическими и развлекательными компаниями для борьбы с пиратством. Это привело к удалению пиратского контента из поисковых индексов. Потребление манги, в том числе южнокорейской, в России растет. Компания My Comics, запущенная в ноябре 2022 года, готовится подать в суд на ReManga за размещение нелицензионных комиксов.
При этом для ReManga возникают дополнительные риски, в том числе блокировка сайта в связи с темами, которые появляются в манге на сайте и которые запрещены российским законодательством.