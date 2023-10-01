Пиратские ру-сайты с мангой попали под «атаку» издателей и государства

Сайт ReManga, имеющий около 18 млн посещений в месяц, является популярным местом для читателей манги, однако нарушения авторских прав на нем побудили My Comics принять меры.

В 2018 году в России был заключен меморандум о сотрудничестве с крупнейшими технологическими и развлекательными компаниями для борьбы с пиратством. Это привело к удалению пиратского контента из поисковых индексов. Потребление манги, в том числе южнокорейской, в России растет. Компания My Comics, запущенная в ноябре 2022 года, готовится подать в суд на ReManga за размещение нелицензионных комиксов.

При этом для ReManga возникают дополнительные риски, в том числе блокировка сайта в связи с темами, которые появляются в манге на сайте и которые запрещены российским законодательством.