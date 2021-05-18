Пираты научились обходить удаление ссылок из поисковой выдачи

Ссылки на пиратский контент удаляются из поисковой выдачи по антипиратскому меморандуму. Его в 2018 году подписали правообладатели и поисковики «Яндекс», Mail.ru Group и Rambler. Все за 2,5 года «Яндекс» удалил более 15 млн пиратских ссылок. Тем не менее, как говорят эксперты, из 7,3 тысячи пиратских ресурсов 3,6 тысячи по-прежнему находятся в поисковой выдаче. Из 6 млн удалённых ссылок 1,1 млн по-прежнему доступны для пользователей.

Сообщается, что для обхода ограничений пираты используют меняющие URL-ссылки, а также меняют «засвеченный» домен на домен третьего и более «глубоких» уровней. Иногда эти методы совмещают.