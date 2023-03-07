Пища, которую мы едим, приближает глобальную катастрофу. Учёные рассказали, как это исправить

Планета уже нагрелась примерно на 1,1 градуса по Цельсию с доиндустриальных времен. Этого достаточно, чтобы климат стал экстремальнее. Учёные считают, что одни только выбросы парниковых газов продовольственной системой могут нагреть планету ещё на один градус.

К счастью, есть способы предотвратить этот мрачный сценарий. Но нам придётся переосмыслить то, как мы занимаемся сельским хозяйством, едим и обращаемся с пищевыми отходами. Учёные провели оценку того, насколько сильно загрязняют окружающую среду различные продукты питания, а затем смоделировали, какой вклад каждый из них вносит в глобальное потепление до 2100 года.

Оказалось, что несколько групп продуктов ответственны за колоссальные 75% глобального потепления. Это продукты, при производстве которых выделяется слишком много метана, мощного парникового газа. К ним относятся говядина и другое мясо жвачных животных, рис и молочные продукты.

Интересно, что исследователи не требуют ничего экстремального, даже вегетарианства. Всего лишь необходимо следовать рекомендациям по здоровому питанию Гарвардской медицинской школы. Эти рекомендации включают в себя богатую белком диету, которая снижает потребление насыщенных жиров и холестерина. Это может привести к тому, что жители более богатых стран сократят потребление мяса.