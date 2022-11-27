Пищевая добавка из молока улучшила память крыс

20:11, 27 ноября 2022
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Пищевая добавка из молока улучшила память крысНо нужны дальнейшие исследования
Учёные из Национального университета дистанционного образования в Мадриде выяснили, что пищевая добавка из молока помогает пожилым крысам сохранить умственные функции.
Фото: unsplash
Ранние исследования показали, что недостаточное потребление некоторых фосфолипидов с пищей может увеличить риск деменции. Данные вещества содержатся в пищевых добавках из концентрата мембран молочных жиров (MFGM).
Эти MFGM стали давать пожилым крысам. Они позже продемонстрировали лучшую пространственную рабочую память, чем те, кому добавки не давали. У животных, принимавших MFGM, также произошли значительные изменения в составе мембран нервных клеток и повысилось содержание кислот EPA и DHA в синапсах.