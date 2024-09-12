Письмо Эйнштейна о ядерном оружии нацистов продали за 3,9 миллиона долларов

Датированное 2 августа 1939 года, письмо было написано всего за месяц до вторжения Германии в Польшу. В нем Эйнштейн предупреждал Рузвельта о возможности разработки нацистской Германией «чрезвычайно мощной бомбы нового типа» и призывал американское правительство ускорить собственные ядерные исследования. Считается, что это сообщение повлияло на создание Манхэттенского проекта, который в конечном итоге привел к созданию атомной бомбы.

Выставленное на аукцион письмо было сокращенной версией оригинала, который был отправлен Рузвельту и в настоящее время хранится в Президентской библиотеке и музее Рузвельта в Нью-Йорке. Письмо, проданное на аукционе, ранее входило в частную коллекцию Пола Аллена, соучредителя Microsoft.