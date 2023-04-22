Пистолет с технологией распознавания лица поступил в продажу

Первые готовые к использованию версии пистолета могут быть отправлены покупателям, сделавшим предварительный заказ, уже в четвертом квартале 2023 года, а стандартная модель стоимостью 1499 долларов будет доступна во втором квартале 2024 года.

Однако разработка «умных» пистолетов столкнулась со значительными трудностями, так как прототип пистолета Biofire дважды не выстрелил во время демонстрации из-за механических проблем, связанных с предсерийными и опытными деталями пистолета.

Несмотря на эту неудачу, технология распознавания лиц, как оказалось, работала правильно во время других частей демонстрации.