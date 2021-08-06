Питание древних жителей Русской равнины оказалась похожим на волчье

Останки нашли на месте верхнепалеолитической стоянки Сунгирь. Она относится к периоду 40-12 тысяч лет назад. Сунгирь находится на восточной части юга так называемой Русской равнины.

Исследователи проанализировали концентрацию свободных изотопов азота в коллагене найденных костей. Анализ показал, что древние люди в основном питались белковой пищей. Однако это не единственный вывод исследования: было кое-что интереснее.

Учёные также проанализировали состав коллагена некоторых древних животных той же местности. Некоторые параметры костей человека оказались близки к параметрам костей волка. Это позволило понять, что и люди, и волки питались примерно одной пищей — это были северные олени.