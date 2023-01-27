Питающую 20% Нью-Йорка электростанцию решено заменить

Питающую 20% Нью-Йорка электростанцию решено заменитьВсе ради экологии
Крупнейшая в Нью-Йорке электростанция, работающая на ископаемом топливе и питающая 20% города, будет заменена на морскую, добывающую энергию из ветра.
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Станция Ravenswood - это нью-йоркская электростанция мощностью 2 480 мегаватт, работающая на ископаемом топливе. Это самая большая электростанция города. Компания Rise Light & Power подала предложение в Управление энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк.
Всю территорию прибрежной нефтегазовой промышленной зоны собираются превратить в центр экологически чистой энергии, который будет питать пятую часть Нью-Йорка за счет энергии морского ветра.
В проекте новой морской ветряной электростанции, Ravenswood будет повторно использована, точнее ее существующая физическая и электрическая инфраструктура, что позволит сэкономить деньги. Кабель от ветряков будет выведен на берег к территории существующей электростанции.