Питье через соломинку противоречит всем известным законам сопротивления потока в трубе

Полученные результаты могут иметь значение для улучшения обработки жидкостей в медицине и технике. Ученые провели измерения скорости потока и давления для металлических труб различной длины и диаметра с использованием нескольких типов жидкости, чтобы определить, как эти факторы связаны с сопротивлением трению потока в трубе.

Результаты показали, что классические законы трения потока были точными только для определенных комбинаций скоростей потока и размеров труб. Соломинки послужили для этого хорошим примером труб, которые не соответствуют этим классическим законам. Затем исследователи вывели единую математическую формулу, которая может работать для любого типа жидкости, движущейся с любой скоростью по трубе любого размера.