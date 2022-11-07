Пивной хмель оказался полезен для профилактики старческого слабоумия

В частности, накопление амилоидных бляшек происходит во время болезни Альцгеймера. А это неизлечимое нейродегенеративное заболевание, которое разрушает структуры мозга.

В новом исследовании учёные получили экстракты четырёх распространённых сортов хмеля. Ими затем обработали культуры нервных клеток человека. Эти экстракты проявили антиоксидантные свойства, а также препятствовали накоплению амилоидных бляшек. Самым эффективным оказался сорт теттнангер.

Хмель протестировали на червях. У них наблюдалось снижение нейродегенерации. Учёные отметили, что их работа не означает, будто пиво полезно или защищает от болезни Альцгеймера.