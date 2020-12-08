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Пиво и чипсы оказались способны улучшить экологию

Новая технология снижает вред от производства
Пиво и чипсы принято считать вредным сочетанием для человека. А вот для природы оно может оказаться, на удивление, полезным. Британский стартап придумал, как применять эти продукты, чтобы снизить урон от промышленности.

Как пишет «Популярная механика», компания Walkers, принадлежащая PepsiCo, уже намерена использовать методику, разработанную британским стартапом. Специальное оборудование установят на заводе в Лестере. Суть методики заключается в захватывании углекислого газа, который образуется во время брожения пива. Он затем смешивается с картофельными отходами и превращается в удобрение. Его в конце концов можно использовать для подкормки картофеля на полях.

Эта технология должна сократить выбросы CO2 в процессе производства на 70%. Обычно создание удобрений сопровождается выбросами углекислого газа, но при таком подходе этого не происходит.

Таким образом сочетание чипсов и пива приносит двойную пользу: уменьшает вред во время создания напитка и предотвращает выбросы CO2 при производстве удобрений.