Пиво и чипсы оказались способны улучшить экологию

Как пишет «Популярная механика», компания Walkers, принадлежащая PepsiCo, уже намерена использовать методику, разработанную британским стартапом. Специальное оборудование установят на заводе в Лестере. Суть методики заключается в захватывании углекислого газа, который образуется во время брожения пива. Он затем смешивается с картофельными отходами и превращается в удобрение. Его в конце концов можно использовать для подкормки картофеля на полях.

Эта технология должна сократить выбросы CO2 в процессе производства на 70%. Обычно создание удобрений сопровождается выбросами углекислого газа, но при таком подходе этого не происходит.

Таким образом сочетание чипсов и пива приносит двойную пользу: уменьшает вред во время создания напитка и предотвращает выбросы CO2 при производстве удобрений.