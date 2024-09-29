Пиво и образование помогло Германии бороться с изменением климата

Образование играет ключевую роль в этом процессе. Университеты и профессиональные школы внедряют в программы обучения методы устойчивого сельского хозяйства. Студенты и профессионалы изучают, как экономить воду, снижать использование пестицидов и сохранять биоразнообразие. В Техническом университете Мюнхена будущих пивоваров учат минимизировать энергопотребление и корректировать рецепты в связи с изменениями качества хмеля.

Эти знания жизненно важны, так как урожайность хмеля может сократиться на 18% к 2050 году из-за изменений климата. Эксперты, такие как профессор Томас Бекер, подчеркивают, что адаптация к этой новой реальности — ключ к сохранению «традиций немецкого пивоварения», включая знаменитый Октоберфест.