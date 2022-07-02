Пиво начали делать из переработанных сточных вод

«Я серьёзно не могу сказать, что это сделано из туалетной воды», — сообщил один из местных жителей, который продегустировал пиво. «Я не возражаю против того, чтобы оно было в холодильнике. Я имею в виду, что оно на вкус как пиво, а я люблю пиво».

Пивоварня Brewerkz производит напиток из сингапурской муниципальной мелиорированной воды NEWater. Она родом из очистных сооружений, но её тщательно обрабатывают для повторного использования.

Пока Сингапур уверен в своей способности безопасно очищать и повторно использовать воду. Также подчёркивается экологичность конечного продукта. Компания также объединилась с пивоваренными заводами в Швеции, Канаде и США, работающим над собственным пивом из переработанной воды.