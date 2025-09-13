Пиво сделало людей на 35% более привлекательными для комаров

Опубликовано 13 сентября 2025, 19:301 мин.
Пиво сделало людей на 35% более привлекательными для комаровЛучше не пить, но если пьёте, делайте это дома
Учёные из Нидерландов выяснили, что любители пива привлекают комаров сильнее, чем те, кто его не пьёт. Эксперимент проводился на фестивале Lowlands: участники держали руки в клетках с комарами, а исследователи фиксировали, сколько насекомых садилось на кожу.
Результаты показали, что люди, выпившие пиво за последние 12 часов, были на 35% более привлекательны для комаров. Причём влияние алкоголя в крови на привлекательность оказалось незначительным — насекомые реагировали скорее на общие признаки «пивного» образа.
Другие факторы тоже влияют на укусы: соблюдение гигиены и использование солнцезащитного крема почти вдвое снижало привлекательность для комаров, а пользование духами не влияло.
Учёные объясняют, что пиво может усиливать тепловой и химический сигнатуры человека: расширяются кровеносные сосуды, повышается выделение запахов кожи и углекислого газа, что помогает комарам находить жертву. Генетические факторы вроде группы крови значения не имели.