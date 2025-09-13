Пиво сделало людей на 35% более привлекательными для комаров

Результаты показали, что люди, выпившие пиво за последние 12 часов, были на 35% более привлекательны для комаров. Причём влияние алкоголя в крови на привлекательность оказалось незначительным — насекомые реагировали скорее на общие признаки «пивного» образа.

Другие факторы тоже влияют на укусы: соблюдение гигиены и использование солнцезащитного крема почти вдвое снижало привлекательность для комаров, а пользование духами не влияло.

Учёные объясняют, что пиво может усиливать тепловой и химический сигнатуры человека: расширяются кровеносные сосуды, повышается выделение запахов кожи и углекислого газа, что помогает комарам находить жертву. Генетические факторы вроде группы крови значения не имели.