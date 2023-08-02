Pixar, Nvidia и Apple создали альянс для продвижения стандартов 3D-контента

OpenUSD, разработанная студией Pixar Animation Studios, - это мощная технология описания 3D-сцен. Благодаря своей гибкости и надежности OpenUSD является отличной контентной платформой для различных отраслей и приложений.

Для реализации своей миссии AOUSD планирует разработать подробные спецификации для OpenUSD, обеспечивающие совместимость, широкое распространение и интеграцию в различные органы стандартизации. В качестве хостинга проекта был выбран Linux Foundation, который обеспечит открытую разработку, а также подготовит почву для признания в Международной организации по стандартизации (ISO).

Альянс приглашает компании и организации принять участие в «формировании будущего OpenUSD».