Pixiv ограничил доступ к 18+ контенту… но лишь для жителей США и Великобритании

Опубликовано 26 апреля 2024, 06:00
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Pixiv ограничил доступ к 18+ контенту… но лишь для жителей США и ВеликобританииТакая манга не для всех
Популярная японская «арт-платформа» Pixiv с мангой ужесточает контроль над «сексуально наводящим» контентом для пользователей в США и Великобритании. Ссылаясь на более строгие правила в этих странах, Pixiv ввел новые ограничения с 25 апреля.
Эти ограничения направлены на противозаконный контент, такой как изображения сексуального насилия. Однако определение расширено, оно охватывает контент, который считается «прокурентным» или не имеющим «серьезной ценности», что перекликается с юридическим понятием непристойности.
Этот шаг вызвал беспокойство в арт-сообществах. Художники опасаются, что это скользкая дорожка, которая может привести к тому, что крупные интернет-платформы начнут цензурировать подобный контент по всему миру. В результате некоторые художники ищут альтернативные, дружественные к их работам варианты хостинга, в том числе самостоятельные решения.