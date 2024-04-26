Pixiv ограничил доступ к 18+ контенту… но лишь для жителей США и Великобритании

Эти ограничения направлены на противозаконный контент, такой как изображения сексуального насилия. Однако определение расширено, оно охватывает контент, который считается «прокурентным» или не имеющим «серьезной ценности», что перекликается с юридическим понятием непристойности.

Этот шаг вызвал беспокойство в арт-сообществах. Художники опасаются, что это скользкая дорожка, которая может привести к тому, что крупные интернет-платформы начнут цензурировать подобный контент по всему миру. В результате некоторые художники ищут альтернативные, дружественные к их работам варианты хостинга, в том числе самостоятельные решения.