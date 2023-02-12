Плацебо уменьшило у людей чувство вины

В исследовании участвовали 112 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет. Их чувство вины измерялась вначале с помощью опросников. Затем участников разделили на три группы. Одна группа получила «обманчивое плацебо»: им сказали, что синяя таблетка — это настоящее лекарство для уменьшения чувства вины. Другая группа получила «открытое плацебо» — ту же синюю таблетку, но этой группе сказали, что это плацебо. Им сказали, что плацебо приносит пользу многим людям. Третья группа не получала вообще ничего, она была «контрольной».

Оказалось, что и обманчивое, и открытое плацебо были эффективны для уменьшения чувства вины.