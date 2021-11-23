Плачут ли младенцы в утробе матери

Учёные пояснили, что если понимать под плачем громкий крик, выражающий эмоцию, то дети, конечно, не плачут в утробе. Однако соответствующую мимику плод может демонстрировать. Выражения лица развиваются в период примерно от 24 до 35 недель, и их сложность увеличивается со сроком беременности. Выглядит так, будто ребёнок тренирует свою мимику перед полноценным плачем. К сожалению, учёные не знают, связаны ли эти выражения лица с болью или дискомфортом у плода.