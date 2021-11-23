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Плачут ли младенцы в утробе матери

Учёные увидели похожую мимику
Начиная со второго триместра беременности мать может почувствовать, как ещё не родившийся ребёнок пинается, переворачивается и даже начинает икать. А могут ли дети плакать до того, как родятся?
Плачут ли младенцы в утробе матери

Исследователи увидели, что младенцы, похоже, начинают тренироваться плакать ещё до того, как сделают свой первый вздох. Благодаря ультразвуковым технологиям мы смогли заглянуть внутрь матки Например, видео, опубликованное в 2005 году, показывает 33-недельный плод, мимика которого выглядит как плач. Нечто похожее наблюдали и у других младенцев.

Плачут ли младенцы в утробе матери

Учёные пояснили, что если понимать под плачем громкий крик, выражающий эмоцию, то дети, конечно, не плачут в утробе. Однако соответствующую мимику плод может демонстрировать. Выражения лица развиваются в период примерно от 24 до 35 недель, и их сложность увеличивается со сроком беременности. Выглядит так, будто ребёнок тренирует свою мимику перед полноценным плачем. К сожалению, учёные не знают, связаны ли эти выражения лица с болью или дискомфортом у плода.

Источник: ScienceAlert
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