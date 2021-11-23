Плачут ли младенцы в утробе матери

Плачут ли младенцы в утробе материУчёные увидели похожую мимику
Исследователи увидели, что младенцы, похоже, начинают тренироваться плакать ещё до того, как сделают свой первый вздох. Благодаря ультразвуковым технологиям мы смогли заглянуть внутрь матки Например, видео, опубликованное в 2005 году, показывает 33-недельный плод, мимика которого выглядит как плач. Нечто похожее наблюдали и у других младенцев.
Учёные пояснили, что если понимать под плачем громкий крик, выражающий эмоцию, то дети, конечно, не плачут в утробе. Однако соответствующую мимику плод может демонстрировать. Выражения лица развиваются в период примерно от 24 до 35 недель, и их сложность увеличивается со сроком беременности. Выглядит так, будто ребёнок тренирует свою мимику перед полноценным плачем. К сожалению, учёные не знают, связаны ли эти выражения лица с болью или дискомфортом у плода.