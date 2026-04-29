План ЕС заставить Google делиться поисковыми данными раскритиковали

Что именно предлагают передавать? Полные поисковые запросы, время их отправки, примерное местоположение, язык, тип устройства, а также то, на какие ссылки нажимал пользователь и как прокручивал страницу.

Исследователь Лукаш Олейник изучил проект и заявил, что механизм «очистки» данных перед передачей работает плохо. По его словам, это может привести к массовой слежке и утечкам личной информации. Прямые идентификаторы вроде IP-адресов обещают удалить, но Олейник считает, что пользователя всё равно можно будет вычислить.

Также проблемой остаются данные о местоположении. Даже если привязать их к району размером не менее 3 км², где живут минимум 1000 человек, этого достаточно, чтобы связать запросы с конкретными зданиями — офисами, больницами или госучреждениями.

Олейник называет этот план «одной из самых серьёзных угроз приватности в Европе за последние годы».