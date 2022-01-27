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План испытаний первого сверхзвукового пассажирского самолета утвержден

И спонсируется он ВВС США
Американские военные проявили интерес к коммерческим сверхзвуковым полетам, выделив компании Boom Supersonic 60 млн долларов на разработку авиалайнера.
План испытаний первого сверхзвукового пассажирского самолета утвержден

Компания из Колорадо объявила, что ВВС США заключили с Boom трехлетний контракт на ускорение исследований и разработки авиалайнера Overture. На этой неделе компания Boom выбрала международный аэропорт Piedmont Triad в Северной Каролине в качестве места расположения своего первого полномасштабного производственного объекта. Там Boom планирует начать производство в 2024 году, а первый самолет Overture должен появиться в 2025 году, совершить полет в 2026 году и перевезти первых пассажиров к 2029 году.

Компания Boom проектирует Overture для перевозки от 65 до 88 пассажиров с дозвуковой скоростью над сушей и сверхзвуковой скоростью над водой. Планируется, что скорость полета будет более чем в два раза быстрее, чем позволяют современные коммерческие самолеты.

Самолет спроектирован для работы на 100-процентном "экологичном" топливе, и компания утверждает, что с первого дня эксплуатации его выбросы углерода будут равны нулю.

Источник: ARS Technica
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