План Трампа по энергоснабжению дата-центров вызвал споры в США

Инициатива не имеет обязательной юридической силы и уже вызвала критику. Оппоненты считают, что обещания компаний не гарантируют снижения нагрузки на потребителей, а рост числа дата-центров может привести к увеличению счетов за электричество.

Спрос на энергию со стороны центров обработки данных растет из-за развития ИИ. В последнем аукционе мощности оператора PJM, обслуживающего 67 млн человек от Вашингтона до Чикаго, дата-центры обеспечили около $ 6,3 млрд платежей, что составило почти 40% всех расходов рынка мощности.

По данным Управления энергетической информации США, средние цены на электроэнергию для домохозяйств могут вырасти на 5,1% в 2026 году и на 2,4% в 2027 году без учета инфляции. Критики опасаются, что развитие ИИ-инфраструктуры усилит давление на энергосистему.