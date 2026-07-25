Наука и технологии
Опубликовано 25 июля 2026, 22:36
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План Трампа по энергоснабжению дата-центров вызвал споры в США

Компании обещали покрыть рост спроса на энергию
Президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между энергетическими компаниями и операторами дата-центров, которые планируют финансировать или строить новые объекты энергетической инфраструктуры для обеспечения растущих потребностей искусственного интеллекта (ИИ).
План Трампа по энергоснабжению дата-центров вызвал споры в США

© Ferra.ru

Инициатива не имеет обязательной юридической силы и уже вызвала критику. Оппоненты считают, что обещания компаний не гарантируют снижения нагрузки на потребителей, а рост числа дата-центров может привести к увеличению счетов за электричество.

Спрос на энергию со стороны центров обработки данных растет из-за развития ИИ. В последнем аукционе мощности оператора PJM, обслуживающего 67 млн человек от Вашингтона до Чикаго, дата-центры обеспечили около $ 6,3 млрд платежей, что составило почти 40% всех расходов рынка мощности.

По данным Управления энергетической информации США, средние цены на электроэнергию для домохозяйств могут вырасти на 5,1% в 2026 году и на 2,4% в 2027 году без учета инфляции. Критики опасаются, что развитие ИИ-инфраструктуры усилит давление на энергосистему.

Источник:Reuters
Автор:Ингела Воробьева
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