Планетолог поведал об искусственных космонавтах, или как ИИ и роботы освоят Марс

Он прогнозирует появление «искусственных людей» — андроидов с человеческими чертами и подвижностью, а позже и «суперастронавтов» с интеллектом, превосходящим человеческий.

По словам учёного, такие существа перестанут восприниматься как машины — люди будут гордиться ими, как своими детьми, и наблюдать за их путешествиями по Солнечной системе и к другим звёздам. Вместо многопоколенных космических кораблей можно будет отправлять экспедиции с искусственными астронавтами, которые доставят и сохранят ДНК человека на обитаемых планетах.

В ближайшие годы ИИ уже повлияет на подготовку миссий к Марсу, считают эксперты. Роботы перестанут быть лишь помощниками, а станут полноценными участниками экспедиций.