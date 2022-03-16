Планетологи объяснили неизвестные выбросы кислорода из кометы Чурюмова-Герасименко

“Это своего рода иллюзия”, - сказала Луспай-Кути. “В действительности комета не обладает таким высоким содержанием кислорода … у нее есть накопленный кислород, который задерживается в верхних слоях кометы, а затем высвобождается весь сразу”.

Хотя молекулярный кислород распространен на Земле, он заметно реже встречается во Вселенной. Он быстро связывается с другими атомами и молекулами, особенно с атомами водорода и углерода, которые распространены повсеместно, поэтому кислород появляется в небольших количествах лишь в нескольких молекулярных облаках.

Однако когда Розетта обнаружила кислород, “вытекающий” из кометы 67P, все перевернулось с ног на голову. Никто раньше не видел кислород в комете, его появление требовало объяснения. Кислород, похоже, попал на комету вместе с водой, что заставило многих исследователей подозревать, что кислород был либо первобытным - то есть он попал вместе с водой во время рождения Солнечной системы и скопился в комете, когда она позже сформировалась, - либо образовался из воды после формирования кометы.

Команда предположила, что кислород в комете поступает не из воды, а из двух резервуаров: один из кислорода, угарного газа и двуокиси углерода глубоко внутри скалистого ядра кометы и более мелкий карман ближе к поверхности, где кислород химически соединяется с молекулами водяного льда.

По словам исследователей, главное следствие заключается в том, что кислород кометы 67P на самом деле является таким, который образовался в начале существования Солнечной системы.