Планы Apple в отношении ИИ стали причиной подорожания акций

Акции Apple демонстрируют самый активный месяц с марта 2023 года, взлетев почти на 12% после публикации отчета о прибылях и объявления о крупнейшем в истории США обратном выкупе акций. Оживлению компании способствуют растущие ожидания, связанные с ее инициативами в области искусственного интеллекта.

Настроение инвесторов значительно повысилось после появления сообщений о потенциальном сотрудничестве Apple с OpenAI для интеграции функций ChatGPT в операционную систему iPhone.

Аналитики считают, что усовершенствования на основе ИИ, такие как продвинутые цифровые помощники, сродни «Siri на стероидах», могут стать потенциальными «катализаторами» роста продаж iPhone и увеличения доходов от услуг для Apple.