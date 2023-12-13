Планы Samsung и ASML на $760 млн: превращение Южной Кореи в «полупроводниковую сверхдержаву»Придется соперничать с Тайванем
Samsung и ASML объединяют свои усилия в рамках инвестиций в размере 760 миллионов долларов в строительство передового завода по производству чипов в Южной Корее. Стратегический шаг, о котором было объявлено во время визита президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в Нидерланды, направлен на создание мощного «полупроводникового альянса» между двумя странами.
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Компания ASML, эксклюзивный производитель машин для EUV литографии, играющих ключевую роль в современном производстве микросхем, будет играть ключевую роль в этом предприятии. Южнокорейская компания Samsung, лидер в производстве DRAM, планирует использовать EUV-машины ASML для повышения эффективности своих разработок.
Юн Сук-Ёль во время своего визита в штаб-квартиру ASML подчеркнул значение полупроводников в корейско-нидерландском сотрудничестве, назвав его «решающим поворотным моментом». Сотрудничество не только позиционирует Южную Корею как полупроводниковую державу, но и подчеркивает растущую важность безопасных и передовых цепочек поставок микросхем.