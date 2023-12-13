Планы Samsung и ASML на $760 млн: превращение Южной Кореи в «полупроводниковую сверхдержаву»

Компания ASML, эксклюзивный производитель машин для EUV литографии, играющих ключевую роль в современном производстве микросхем, будет играть ключевую роль в этом предприятии. Южнокорейская компания Samsung, лидер в производстве DRAM, планирует использовать EUV-машины ASML для повышения эффективности своих разработок.

Юн Сук-Ёль во время своего визита в штаб-квартиру ASML подчеркнул значение полупроводников в корейско-нидерландском сотрудничестве, назвав его «решающим поворотным моментом». Сотрудничество не только позиционирует Южную Корею как полупроводниковую державу, но и подчеркивает растущую важность безопасных и передовых цепочек поставок микросхем.