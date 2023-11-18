Наука и технологии
19:30, 18 ноября 2023
1 мин.

Пластик наносит ответный удар: канадский суд отменил запрет на одноразовый пластик

Экология тихо стоит в сторонке

Канадский суд нанес серьезный удар по амбициозному плану Оттавы по запрету одноразового использования пластика, включая пресловутые пластиковые пакеты, соломинки и вилки. Постановление, вынесенное Федеральным судом Оттавы, отменяет постановление, классифицирующее некоторые виды пластика как токсичные, считая это решение «необоснованным и неконституционным».

Пластик наносит ответный удар: канадский суд отменил запрет на одноразовый пластик

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Такие тяжеловесы рынка пластмасс, как Dow Inc. и Imperial Oil, которые подали иск в суд, праздновали победу. Решение суда, хотя и не блокировало запрет в явном виде, вызвало шок в сообществе борцов за экологию. Критики опасаются, что это решение может укрепить позиции индустрии пластмасс и помешать усилиям по борьбе с экологической угрозой.

Офис министра окружающей среды Стивена Гильбо рассматривает возможность подачи апелляции, подчеркивая свою приверженность борьбе с пластиковым кризисом.

Вынесенный вердикт ставит под вопрос будущее канадской борьбы с одноразовыми пластиками и заставляет экологов быть в состоянии повышенной готовности.

Новости партнеров
Новости партнеров