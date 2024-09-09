Пластиковые отходы изучили подробно в 3D: что удалось узнать

Опубликовано 09 сентября 2024, 09:001 мин.
Пластиковые отходы изучили подробно в 3D: что удалось узнатьВсе ради переработки отходов
Исследователи из Университета Ватерлоо использовали технологию трехмерной визуализации для более глубокого изучения микропластика,.Подход, реализованный в сотрудничестве с NRC, позволяет глубже изучить процесс деградации микро- и нанопластиков, что в перспективе может привести к «революционным методам переработки».
Микро- и нанопластики — крошечные частицы, образующиеся в результате распада более крупных пластиковых изделий, — представляют серьезную угрозу для окружающей среды из-за своей стойкости и сложности разложения. Традиционная двухмерная микроскопия дает ограниченное представление о процессах деградации этих частиц. Однако использование командой Университета Ватерлоо 3D-изображений — аналогичных компьютерной томографии — позволило получить беспрецедентно подробную информацию о структуре и деградации микропластика.
Полученные результаты открывают путь к созданию более эффективных методов переработки отходов.