Пластиковый мусор поставил под угрозу существование морских черепах

Молодые черепахи плавают на поверхности, используя океанские течения, пока не вырастут. Так они остаются в безопасности. Или, правильнее сказать, оставались. Сейчас в открытом море черепахи попадают в ловушку. Они потребляют слишком много частиц пластикового мусора, плавающего в воде.

Учёные поняли это, исследовав черепах, обитающих в Тихом и Индийском океанах. Во всех животных обнаружили опасное количеств пластика. «Пока мы не знаем в точности, какое влияние это на них оказывает, однако любые нарушения на ранних стадиях жизни могут иметь огромное влияние на всю популяцию», — уточнили исследователи. В целом, всё это ставит популяции черепах под угрозу.