Платформа для жалоб на сотрудников ввела реальные имена: пользователи бегут

Одна из пользователей, Моника (псевдоним), обнаружила, что ее имя добавлено в профиль без согласия. Несмотря на запрос об удалении, служба поддержки Glassdoor использовала ее электронную почту для обновления профиля. Опасаясь мести со стороны работодателей, Моника удалила свой аккаунт. Другой пользователь, Джош Симмонс, обнаружил, что в его профиль добавлена недостоверная информация.

Этот инцидент подчеркивает более широкие изменения в компании Glassdoor. Приобретение в 2021 году компании Fishbowl, профессионального сетевого приложения, требующего верификации личности, привело к изменениям в условиях предоставления услуг Glassdoor. Теперь от всех пользователей требуют верификации, что фактически исключает возможность анонимности.

Фонд электронных рубежей (EFF), который ранее защищал анонимность пользователей Glassdoor, выразил обеспокоенность. Аарон Маки, юрист EFF, указал на возросший риск.

Glassdoor защищает свои действия, утверждая, что такая проверка гарантирует, что пользователи Fishbowl встретят «легитимные связи». Однако такие пользователи, как Моника и Симмонс, считают это нарушением доверия и потенциальным риском для частной жизни.