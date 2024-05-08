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Наука и технологии
Опубликовано 08 мая 2024, 23:48
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Платный видеосервис Amazon получит «интерактивную» рекламу

С возможностью покупок при паузах
Amazon анонсировал новые рекламные форматы, призванные сделать зрителей покупателями. Новые «Объявления с возможностью совершения покупок», «интерактивные объявления в паузах» и «интерактивные объявления о брендах» будут появляться в большинстве контента Prime Video.
Платный видеосервис Amazon получит «интерактивную» рекламу
© Ferra

Объявления отображают пролистываемый выбор товаров во время рекламных пауз, а объявления на паузе накладывают полупрозрачную рекламу с функцией «Добавить в корзину», когда вы нажимаете на паузу.

Повышенное внимание к рекламным доходам отражает более широкую тенденцию в стриминге. Рекламодатели уходят от традиционного телевидения, и стриминговые платформы отвечают на это новыми рекламными форматами. По данным Amazon, такие интерактивные элементы могут увеличить количество просмотров страниц с товарами и конверсию в десятки раз.

Однако влияние на пользовательский опыт остается неясным. Amazon может похвастаться внушительным числом зрителей рекламы — 200 миллионов человек в месяц, но не раскрывает, сколько подписчиков Prime Video являются таковыми.

Источник:Ars Technica
Автор:Максим Многословный
Теги:
#реклама
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#AMAZON
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#стриминг