Плату за проезд в российском метро начнут принимать по лицу до конца года

Об этом сообщил замначальника метрополитена Андрей Кичигин. По его словам, Face Pay появится до конца 2021 года на всех станциях метро. Система будет установлена у турникетов и на кассах.

Тестирование Face Pay уже началось. Сообщается, что участники испытаний 2000 раз прошли через турникеты, оплатив проезд лицом.

Чтобы воспользоваться Face Pay, нужно просто подойти к камере, а она считает и распознает лицо пассажира. Если его биометрические данные есть у банка, то деньги спишутся с карты, а турникет автоматически откроется. Это должно работать, даже если на человеке надета медицинская маска.

Для оформления использовано фото Александр Щербак/ТАСС