Платёжная система PayPal ушла из России

«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», — заявил президент и главный исполнительный директор компании Дэн Шульман. Он добавил, что компания, как и международное сообщество, осуждает действия России на Украине.

PayPal будет поддерживать снятие средств «в течение определённого периода времени». Уже в прошедшую среду сервис прекратил регистрировать новых пользователей из России. Приостановка работы PayPal в стране также распространяется на инструмент денежных переводов Xoom.

Ранее об уходе из России, по крайней мере, временном или приостановке поставок сообщили Microsoft, Intel, AMD, Apple, Panasonic и др.