Наука и технологии
16:10, 05 марта 2023
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Платёжная система «Золотая корона» закрыла переводы за рубеж с карт санкционных банков

«Тинькофф» и «Альфа» в том числе

Платёжная система «Золотая Корона» перестала работать с картами российских банков, попавших под санкции. Сервис использовали в том числе для перевода денег за рубеж.

Платёжная система «Золотая корона» закрыла переводы за рубеж с карт санкционных банков

Фото: Unsplash

«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнёров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчётных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушении санкционных режимов третьих стран», — пояснили в «Золотой Короне».

Недавно санкции ввели против «Альфа-банка» и «Тинькофф Банка». Такое ограничение «Золотой Короны» распространяется на Сбер.

Источник:РБК
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