Платёжный стикер «Тинькофф» протестировали в реальной жизни

Платёжный стикер «Тинькофф» протестировали в реальной жизниКажется, работает хорошо
В конце 2022 года Тинькофф запустил специальный стикер для оплаты покупок, который крепится на смартфон или чехол. Это новый инструмент для замены не работающей системы мобильных платежей Apple Pay. RB.RU проверил, как работает платёжный стикер.
Фото: Тинькофф
Платёжный стикер — это небольшая пластиковая карточка с чипом, которая поддерживает бесконтактную технологию оплаты. Она привязывается к счёту Tinkoff Black и имеет функционал обычной банковской карты.
Заказать стикер можно в мобильном приложении «Тинькофф» за 700 рублей или бесплатно для клиентов с тарифами Tinkoff Premium и Private. Доставка осуществляется курьером. RB.RU получил стикер в конверте вместе с тремя дополнительными клейкими полосками для переклеивания. Стикер можно наклеить на чехол или на сам смартфон под него.
RB.RU опробовал стикер в разных местах: в банкомате, зоомагазине, продуктовом магазине, аптеке и в общественном транспорте. В большинстве случаев оплата проходила быстро и без проблем. Только один раз терминал не распознал стикер с первого раза и потребовалось повторить операцию. Все трансакции были на сумму до тысячи рублей, дополнительное подтверждение оплаты не требовалось.