Платёжный стикер «Тинькофф» протестировали в реальной жизни

Платёжный стикер — это небольшая пластиковая карточка с чипом, которая поддерживает бесконтактную технологию оплаты. Она привязывается к счёту Tinkoff Black и имеет функционал обычной банковской карты.

Заказать стикер можно в мобильном приложении «Тинькофф» за 700 рублей или бесплатно для клиентов с тарифами Tinkoff Premium и Private. Доставка осуществляется курьером. RB.RU получил стикер в конверте вместе с тремя дополнительными клейкими полосками для переклеивания. Стикер можно наклеить на чехол или на сам смартфон под него.

RB.RU опробовал стикер в разных местах: в банкомате, зоомагазине, продуктовом магазине, аптеке и в общественном транспорте. В большинстве случаев оплата проходила быстро и без проблем. Только один раз терминал не распознал стикер с первого раза и потребовалось повторить операцию. Все трансакции были на сумму до тысячи рублей, дополнительное подтверждение оплаты не требовалось.