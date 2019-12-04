PlayStation 4 стала способом продажи наркотиков

По запросу компания должна предоставить данные об этом пользователе, а также список игр, в которые он играл. Подозреваемый известен под ником Speedola20. Ему приписывают организацию оборота наркотиков на сумму $34 тысячи. Об этом ФБР сообщил некий информатор. Он утверждал, что Speedola20 связался с ним через игру. В целом, исследователи полагают, что наркоторговец обычно использовал голосовой чат PlayStation для общения с клиентами. Название игры, в которой впервые связались подозреваемый и информатор, не сообщается.

Также пока неизвестно, предоставила ли Sony данные пользователя ФБР.