Наука и технологии
Сегодня 20:30
PlayStation 4 стала способом продажи наркотиков
А точнее онлайн-сервисы, к которым можно получить доступ через неё
Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что один из пользователей консоли PlayStation 4 применял её онлайн-сервисы для продажи крупных партий наркотиков. Расследователи направили запрос компании Sony.
По запросу компания должна предоставить данные об этом пользователе, а также список игр, в которые он играл. Подозреваемый известен под ником Speedola20. Ему приписывают организацию оборота наркотиков на сумму $34 тысячи. Об этом ФБР сообщил некий информатор. Он утверждал, что Speedola20 связался с ним через игру. В целом, исследователи полагают, что наркоторговец обычно использовал голосовой чат PlayStation для общения с клиентами. Название игры, в которой впервые связались подозреваемый и информатор, не сообщается.
Также пока неизвестно, предоставила ли Sony данные пользователя ФБР.