PlayStation 5 запрещает публиковать в соцсетях посты с ругательствами

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Журналисты The Gamer провели эксперимент и убедились в цензуре со стороны консоли. Они рассказали, что PS5 запрещает не только оскорбления, но и брань, которую люди применяют в повседневном общении без намерения кого-либо обидеть. Судя по всему, отключить цензуру на консоли нельзя.