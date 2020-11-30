Наука и технологии
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PlayStation 5 запрещает публиковать в соцсетях посты с ругательствами
Даже если они никого не оскорбляют
Владельцы PlayStation 5 обнаружили, что консоль запрещает публиковать в соцсетях посты с ругательствами. Например, если сделать скриншот и попытаться отправить его через кнопку Share в Twitter с нецензурной подписью, публикация не случится.
Сообщается, что при попытке отправки такого твита появится замечание с просьбой исправить ошибки или убрать определённые слова. Отмечается, что опция не всегда работает правильно и может запрещать посты без ругательств.
Журналисты The Gamer провели эксперимент и убедились в цензуре со стороны консоли. Они рассказали, что PS5 запрещает не только оскорбления, но и брань, которую люди применяют в повседневном общении без намерения кого-либо обидеть. Судя по всему, отключить цензуру на консоли нельзя.