PlayStation стал самым любимым брендом среди молодёжи

К миллениалам относят людей, родившихся в период с 1981 по 1996 годы, а к поколению Z тех, кому сейчас от 3 до 20 лет. Авторы исследования не удивились, что PlayStation вызывает столь тёплые чувство у этих людей. Они — представители первых поколений, которые выросли со свободным доступом к видеоиграм. По этой же причине к числу любимых среди молодёжи присоединились бренды Xbox и Nintendo.

Помимо этого в топ входят бренды Amazon, Target (американский ритейлер), Disney, Ford, Jeep, Apple, Youtube. Согласно исследованию, молодые мужчины чаще отдают предпочтение игровым брендам, а женщины — брендам магазинов.