Пленочная камера Kodak Super 8: цена $5495, 8 лет разработки и… MicroUSB

Несмотря на первоначальные обещания доступности, этот гаджет в стиле ретро попал в заголовки газет из-за своей высокой стоимости, оставив потенциальных покупателей в недоумении.

Эта версия Kodak может похвастаться четырехдюймовым ЖК-видоискателем, поддержкой карт памяти microSD, возможностью записи звука и выходом Micro HDMI. Однако за ностальгию приходится платить - в прямом и переносном смысле. Один картридж с пленкой Super 8 стоимостью 35 долларов позволяет получить всего две с половиной минуты отснятого материала, поэтому пользователям рекомендуется выбирать кадры с умом.

Мы уточняли, что заряжается камера от MicroUSB? Нет? Теперь уточняем.