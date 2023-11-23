Пленочная камера Kodak Super 8: цена $5495, 8 лет разработки и… MicroUSB

Пленочная камера Kodak Super 8: цена $5495, 8 лет разработки и… MicroUSBНу… кто-то ее точно купит
Приготовьтесь погрузиться в мир винтажного кинематографа с камерой Super 8 от компании Kodak, которая поступит в продажу 4 декабря. После анонса на выставке CES 2016 г. камера уже доступна для предзаказа, но есть одна загвоздка - будьте готовы к тому, что ее цена составит 5 495 долларов.
Несмотря на первоначальные обещания доступности, этот гаджет в стиле ретро попал в заголовки газет из-за своей высокой стоимости, оставив потенциальных покупателей в недоумении.
Эта версия Kodak может похвастаться четырехдюймовым ЖК-видоискателем, поддержкой карт памяти microSD, возможностью записи звука и выходом Micro HDMI. Однако за ностальгию приходится платить - в прямом и переносном смысле. Один картридж с пленкой Super 8 стоимостью 35 долларов позволяет получить всего две с половиной минуты отснятого материала, поэтому пользователям рекомендуется выбирать кадры с умом.
Мы уточняли, что заряжается камера от MicroUSB? Нет? Теперь уточняем.