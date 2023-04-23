Пленочный фотоаппарат, геймпад Xbox, стилус Apple: как выглядят просвеченные рентгеном устройства

Пленочный фотоаппарат, геймпад Xbox, стилус Apple: как выглядят просвеченные рентгеном устройстваDualSense в стороне оставили
Технологическая компания Lumafield предоставила The Verge новый компьютерный томограф, который позволяет пользователям делать рентгеновский снимок любого предмета. Так что же можно увидеть внутри таких устройств, как геймпады Xbox, винтажная камера Polaroid, Stream Deck и других.
Издание описало сканер как "рентгеновское зрение Супермена". В ближайшие недели он будет использоваться для сканирования первого в истории Android-телефона и оригинального PalmPilot.
Издание выложило множество видео со сканирований, они выложены в запрещенной в России соцсети, поэтому мы с радостью предоставим вам скриншоты устройств.
Что внутри Polaroid OneStep SX-70 вы можете увидеть на обложке этого материала, а вот так выглядит геймпад Xbox.
Теперь на очереди геймпад DualSense, который идет в комплекте с консолью PlayStation 5.
Stream Deck это аксессуар для любителей стриминга видео или аудио через Интернет и вот как-то так он выглядит внутри.
Ну и куда уж без техники Apple, в данном случае был рассмотрен их фирменный стилус.
С оригинальными видео вы можете ознакомиться в источнике.