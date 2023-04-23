Пленочный фотоаппарат, геймпад Xbox, стилус Apple: как выглядят просвеченные рентгеном устройства

Издание описало сканер как "рентгеновское зрение Супермена". В ближайшие недели он будет использоваться для сканирования первого в истории Android-телефона и оригинального PalmPilot.

Издание выложило множество видео со сканирований, они выложены в запрещенной в России соцсети, поэтому мы с радостью предоставим вам скриншоты устройств.

Что внутри Polaroid OneStep SX-70 вы можете увидеть на обложке этого материала, а вот так выглядит геймпад Xbox.