Плодовые мушки ставят размножение выше выживания

Иммунный ответ является энергетически "затратным", поэтому обычно считается, что инфекции уменьшают количество энергии, доступной для других видов деятельности, таких как спаривание. Однако, к удивлению, данное исследование показало, что зараженные плодовые мушки продолжали ухаживать и спариваться, независимо от того, был ли заражен самец или самка мушки.

Заражая самцов и самок плодовых мушек различными патогенами, различающимися по типу и степени тяжести, ученые сделали удивительное открытие: поведение при ухаживании и спаривании было сходным как у зараженных, так и у незараженных мушек. Это также было верно, когда иммунная система мушек была искусственно активирована с помощью генетических манипуляций. Более того, неинфицированные мушки одинаково часто спаривались как с инфицированными, так и со здоровыми партнерами.