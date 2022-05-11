Плодовые мушки ставят размножение выше выживания

Плодовые мушки ставят размножение выше выживанияХотя такого быть не должно
Иммунный ответ является энергетически "затратным", поэтому обычно считается, что инфекции уменьшают количество энергии, доступной для других видов деятельности, таких как спаривание. Однако, к удивлению, данное исследование показало, что зараженные плодовые мушки продолжали ухаживать и спариваться, независимо от того, был ли заражен самец или самка мушки.
Заражая самцов и самок плодовых мушек различными патогенами, различающимися по типу и степени тяжести, ученые сделали удивительное открытие: поведение при ухаживании и спаривании было сходным как у зараженных, так и у незараженных мушек. Это также было верно, когда иммунная система мушек была искусственно активирована с помощью генетических манипуляций. Более того, неинфицированные мушки одинаково часто спаривались как с инфицированными, так и со здоровыми партнерами.