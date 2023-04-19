Плохая кибербезопасность в Японии - проблема всего мира: почему

Вышеупомянутая атака привела к остановке 14 заводов и обошлась компании примерно в 375 млн долларов.

Опыт Kojima - лишь один из примеров растущей проблемы киберпреступности в Японии, где число атак с использованием программ-вымогателей выросло на 58% по сравнению с прошлым годом, пишет издание.

В стране, которая доминирует в глобальной цепочке поставок таких материалов, как компоненты микросхем, проблемы кибербезопасности могут иметь глобальные последствия. А поскольку кибератаки становятся все более частыми и изощренными, странам во всем мире придется работать вместе, чтобы разработать более комплексные решения для защиты своей критически важной инфраструктуры и цепочек поставок.