Плохая неделя для криптовалюты: держателей эфира попытались обмануть всплывающими окнами

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Плохая неделя для криптовалюты: держателей эфира попытались обмануть всплывающими окнамиПострадал MetaMask
Эта неделя была очень плохой для многих владельцев криптовалюты: стейблкоины резко потеряли в цене, а курс биткойна демонстрировал непредсказуемые скачки. Однако этого оказалось мало. The Verge пишет, что многие криптовалютные площадки стали мишенью новой фишинговой атаки.
Etherscan, CoinGecko и DexTools предупредили пользователей, что им известно о подозрительных всплывающих окнах в браузерах, и в них не следует проводить никакие транзакции. Пострадали, в частности, пользователи кошелька MetaMask. Они увидели необычные всплывающие окна, предлагающие подключить криптовалютные кошельки к веб-сайту.
Как пишут СМИ, злоумышленники пытаются получить доступ к средствам пользователей, запрашивая интеграцию их криптовалютных кошельков через MetaMask после того, как они заходят на официальные сайты. Предполагается, что фишинговые атаки связаны с компрометацией рекламного и маркетингового агентства Coinzilla. Под угрозой может находиться любой сайт, использующий Coinzilla Ads.