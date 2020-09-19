Плохая погода снизила эффективность российского ракетного комплекса

Эксперт отметил, что использование миллиметрового диапазона стрелковыми радиолокационными станциями (РЛС) комплекса «Панцирь-М» может быть ненадёжным. Дело в том, что «эффективность ПВО (противовоздушной обороны) заканчивается при наступлении плохой погоды».

Климов добавил, что авиация потенциальных противников уже научилась пользоваться такими условиями. Она может прилететь и потопить российские корабли.

Эксперт говорит, что проблему можно исправить. Для этого комплексу «Панцирь-М» следует перейти с метеозависимого миллиметрового диапазона хотя бы на двухсантиметровый диапазон радиолокационной станции.

Напомним, «Панцире-М» содержится восемь готовых ракет + 32 в запасе, также есть две 30-мм пушки ГШ-6-30.