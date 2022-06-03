«Плохие предчувствия» по поводу экономики: Илон Маск написал письмо менеджерам

Сегодня в 15:32
1 мин.
«Плохие предчувствия» по поводу экономики: Илон Маск написал письмо менеджерамИ приостановил наём сотрудников
Агентство Reuters сообщило, что Илон Маск отправил электронное письмо руководству Tesla, в котором заявил о необходимости приостановить набор сотрудников по всему миру и сократить штат примерно на 10%. Предприниматель ссылается на «очень плохое предчувствие» по поводу экономики.
Как отмечает Reuters, спрос на электромобили по-прежнему в значительной степени превышает производство, и Tesla сообщила о прибыли более 3 миллиардов долларов за первый квартал этого года. Тем не менее, Tesla столкнулась с остановкой своей фабрики в Китае из-за локдауна.
Сейчас в Tesla и её «дочках» работает почти 100 тысяч человек. То есть сокращения могут затронуть 10 тысяч человек.
Ранее Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалённой работы.