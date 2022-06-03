«Плохие предчувствия» по поводу экономики: Илон Маск написал письмо менеджерам

Как отмечает Reuters, спрос на электромобили по-прежнему в значительной степени превышает производство, и Tesla сообщила о прибыли более 3 миллиардов долларов за первый квартал этого года. Тем не менее, Tesla столкнулась с остановкой своей фабрики в Китае из-за локдауна.

Сейчас в Tesla и её «дочках» работает почти 100 тысяч человек. То есть сокращения могут затронуть 10 тысяч человек.

Ранее Маск отправил сотрудникам Tesla письмо о запрете удалённой работы.