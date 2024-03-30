«Плохими» оказались не школы, а подготовка учеников: исследование США

«Школы с высокими результатами тестов могут просто набирать учеников, которые уже были подготовлены к успеху», — объясняет соавтор исследования доктор Джош Ангрист.

В исследовании, посвященном школьным округам Денвера и Нью-Йорка, предлагается более точный подход. Анализируя изменения в результатах тестов и корректируя демографические характеристики учащихся, исследователи стремятся выявить истинное влияние школы на процесс обучения.

Исследование подчеркивает важнейшую проблему: предвзятость отбора. Более обеспеченные семьи тяготеют к одним и тем же школам, завышая их рейтинг. Это создает искаженное восприятие и ставит в невыгодное положение школы, обслуживающие малообеспеченные слои населения.

Исследовательская группа сотрудничает с городом Нью-Йорк, чтобы опробовать новую систему рейтингов, учитывающую происхождение и успеваемость учеников. Они считают, что такой подход позволит получить более точную картину качества школ.