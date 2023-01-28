Плохой сон оказался связан с мыслями о суициде

В исследовании участвовали 885 студентов в возрасте от 18 до 25 лет. Они заполнили анкеты о своём сне, отношении к самоубийству, психическом здоровье и употреблении психоактивных веществ.

В общей сложности 363 (40,1%) человека сообщили о суицидальных мыслях в течение жизни, из них 172 (19,4%) сообщили о суицидальных мыслях в течение последних 3 месяцев, а 97 (26,7%) предпринимали попытки самоубийства в течение жизни. Нарушения сна преобладали среди тех, у кого в течение жизни были суицидальные мысли или попытки суицида. Бессонница была сильнее всего связана с этим.