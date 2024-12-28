Плоскоземельцев отправили в Антарктиду, чтобы доказать их неправоту

Опубликовано 28 декабря 2024, 15:451 мин.
Плоскоземельцев отправили в Антарктиду, чтобы доказать их неправотуОни стали свидетелями полуночного солнца
Группа видных приверженцев плоской Земли недавно посетила Антарктиду, чтобы в течение 24 часов наблюдать, как Солнце кружит по небу. Проект был призван разрешить споры о форме Земли. Джеран Кампанелла, известный сторонник плоской Земли, признал свою ошибку, лично наблюдая за поведением Солнца.
Группа, в которую вошли ютуберы, представляющие как плоскоземельное, так и научное сообщество, отправилась в лагерь Union Glacier Camp, расположенный недалеко от Южного полюса. Они хотели выяснить, правдивы ли сообщения о незаходящем Солнце или это… часть большого заговора.
Несмотря на то что некоторые участники признали 24-часовое движение Солнца доказательством существования шарообразной Земли, другие, например Остин Уитситт, остались стоять на своём. Уитситт не считает, что оно опровергает теорию плоской Земли.