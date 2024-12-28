Плоскоземельцев отправили в Антарктиду, чтобы доказать их неправоту

Группа, в которую вошли ютуберы, представляющие как плоскоземельное, так и научное сообщество, отправилась в лагерь Union Glacier Camp, расположенный недалеко от Южного полюса. Они хотели выяснить, правдивы ли сообщения о незаходящем Солнце или это… часть большого заговора.

Несмотря на то что некоторые участники признали 24-часовое движение Солнца доказательством существования шарообразной Земли, другие, например Остин Уитситт, остались стоять на своём. Уитситт не считает, что оно опровергает теорию плоской Земли.