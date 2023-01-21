Плотоядные растения едят еще и кал животных

Плотоядные растения едят еще и кал животныхИ им это “нравится” больше
Ботаник Аластер Робинсон и его коллеги показали, что некоторые Nepenthes (тропические насекомоядные растения) получают больше азота (то есть питательных веществ) из помета млекопитающих по сравнению с теми, которые ловят насекомых.
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"Несколько видов Nepenthes эволюционировали от плотоядности к питанию экскрементами животных", - говорит доктор Робинсон. “Мы обнаружили, что у видов, собирающих экскременты млекопитающих, потребление азота более чем в два раза выше, чем у других видов Nepenthes".
Насекомых в тропиках на высоте более 2200 м не хватает, поэтому эти растения максимизируют питательную отдачу, собирая и удерживая меньшее количество более ценных источников азота, таких как помет землероек, объясняют ученые.
Чтобы сделать свои выводы, команда исследовала изотопное обогащение в образцах тканей Nepenthes, чтобы сравнить уровни содержания азота и углерода, полученных извне; они сравнили виды, которые ловят насекомых, с теми, которые специализируются на сборе экскрементов млекопитающих, а также протестировали совместно произрастающие не плотоядные растения в качестве контроля.