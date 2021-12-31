Плутону предложили вернуть статус планеты

В 2006 году Международный астрономический союз официально перестал считать Плутон классической планетой и классифицировал его как карликовую планету. Плутон соответствовал лишь двум критериям «настоящей» планеты из трёх: он круглый и вращается вокруг Солнца, но делит свою орбиту с другими объектами. Теперь же учёные выступают против старого решения.

Они заявили, что определение планеты от Международного астрономического союза является ненаучным. Оно вредит исследованиям. Учёные говорят, что Плутон следует классифицировать как планету в соответствии с определением, используемым с 16 века: «планеты» — это любые геологически активные тела в космосе. Под такое определение подпадают многие другие объекты, например, Церера, а также спутники Европа, Энцелад и Титан. Исследователи считают, что таким образом в Солнечной системе могут оказаться более 150 планет.