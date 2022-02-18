Плюсы глобального потепления: учёные доказали, что весна начнёт приходить раньше

Ранее учёные думали, что весна наступает раньше только из-за увеличения температуры, однако теперь оказалось, что вклад вносит и уменьшение количества дождливых дней в году.

Исследователи изучили информацию, собранную в регионах США, Европы и Китая, расположенных над 30-м градусом северной широты. Это были спутниковые снимки, на которых был зафиксирован момент, когда растительность начинала зеленеть. Данные сопоставили с информацией о количестве дождливых дней в каждом месяце. В основном их сокращение было связано с ранним наступлением весны.

Учёные предположили, что в дождливые дни облачны, поэтому растения получают меньше солнечного света, который стимулирует рост листьев.