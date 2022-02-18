Плюсы глобального потепления: учёные доказали, что весна начнёт приходить раньше

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Плюсы глобального потепления: учёные доказали, что весна начнёт приходить раньшеНо минусы, кажется, всё равно перевешивают
Американские учёные доказали, что глобальное потепление может сократить зиму. Они связали уменьшение числа дождливых дней в году с более ранним появлением первых листьев на деревьях северных стран. По прогнозам исследователей, каждые десять лет весна будет приходить на один-два дня раньше.
Ранее учёные думали, что весна наступает раньше только из-за увеличения температуры, однако теперь оказалось, что вклад вносит и уменьшение количества дождливых дней в году.
Исследователи изучили информацию, собранную в регионах США, Европы и Китая, расположенных над 30-м градусом северной широты. Это были спутниковые снимки, на которых был зафиксирован момент, когда растительность начинала зеленеть. Данные сопоставили с информацией о количестве дождливых дней в каждом месяце. В основном их сокращение было связано с ранним наступлением весны.
Учёные предположили, что в дождливые дни облачны, поэтому растения получают меньше солнечного света, который стимулирует рост листьев.
Источник: Naked Science